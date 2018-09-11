Туркмения планирует поставлять электроэнергию в Пакистан

Ашхабад, , 19:11 — REGNUM В Туркменистане завершили реконструкцию крупнейшей в стране электростанции и планируют поставлять энергию за границу. Пакистан — один из наиболее вероятных рынков для туркменской электроэнергии.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, во время церемонии открытия обновлённой электростанции в провинции Мари президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что газотурбинная станция позволит увеличить экспорт электроэнергии на три миллиарда КВтч до 6,3 миллиардов КВтч. Падение цен на углеводороды в мире вынудило Туркменистан, обладающий четвёртыми в мире разведанными запасами природного газа, искать пути по диверсификации экспорта.

Реконструкция электростанции проводилась турецкой компанией Halik Holding и американской компанией General Electric. В Ашхабаде считают, что потенциальным рынком для туркменской энергии является Пакистан. Для поставок планируется построить линию через территорию Афганистана — она дополнит уже возводящийся туркменско-пакистанский газопровод.