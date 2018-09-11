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Туркмения планирует поставлять электроэнергию в Пакистан

Политика

Туркменистан завершил реконструкцию крупнейшей в стране электростанции и теперь планирует экспортировать электроэнергию. Среди потенциальных рынков для туркменского электричества – Пакистан

Ашхабад, 11 сентября 2018, 19:11 — REGNUM  В Туркменистане завершили реконструкцию крупнейшей в стране электростанции и планируют поставлять энергию за границу. Пакистан — один из наиболее вероятных рынков для туркменской электроэнергии.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, во время церемонии открытия обновлённой электростанции в провинции Мари президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что газотурбинная станция позволит увеличить экспорт электроэнергии на три миллиарда КВтч до 6,3 миллиардов КВтч. Падение цен на углеводороды в мире вынудило Туркменистан, обладающий четвёртыми в мире разведанными запасами природного газа, искать пути по диверсификации экспорта.

Реконструкция электростанции проводилась турецкой компанией Halik Holding и американской компанией General Electric. В Ашхабаде считают, что потенциальным рынком для туркменской энергии является Пакистан. Для поставок планируется построить линию через территорию Афганистана — она дополнит уже возводящийся туркменско-пакистанский газопровод.

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Зарубежная хроника
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