Исламабад, , 20:16 — REGNUM Экономические специалисты в Пакистане ищут способы выхода из кризиса платёжного баланса. Чтобы не обращаться за помощью в Международный валютный фонд (МВФ), экономисты предлагают неординарные шаги: например, занять у «дружественных наций» или запретить ввоз сыра.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, экономический консультативный совет во главе с министром финансов Пакистана Асадом Умаром на своём втором заседании искал нестандартные решения для выхода из тяжелого кризиса платёжного баланса. Так как новое правительство партии «Движение за справедливость» не хочет обращаться за помощью к МВФ, требующему жесткой бюджетной дисциплины и проведения налоговой реформы, экономисты задались целью найти иные способы расплатиться по долгам. В ходе обсуждения было выдвинуто радикальное предложение: наложить годовой запрет на ввоз предметов и продуктов роскоши, в частности сыров, дорогих автомобилей и мобильных телефонов. Предполагается, что запрет позволит сэкономить около 4−5 миллиарда долларов, в то время как стимулирование экспорта должно добавить ещё 2 миллиарда. Несмотря на всю оптимистичность прогноза, некоторые экономисты не исключили, что в целях покрытия 18-миллиардного дефицита платёжного баланса стране придётся обратиться за кредитами к традиционно «дружественным» странам, то есть Китаю и Саудовской Аравии.