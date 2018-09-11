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Политика шведских социал-демократов привела к оппозиционным настроениям

Политика

Лишь 40% избирателей Швеции на сегодняшний день поддерживают позицию нынешнего премьер-министра Стефана Лёвфена из-за его миграционной политики

Стокгольм, 11 сентября 2018, 19:03 — REGNUM  Одна из основных претензий избирателей Швеции к текущему политическому курсу премьер-министра Стефана Лёвфена состоит в том, что социал-демократы «не смогли обеспечить надёжность границ и контроль над ними».

По сообщению норвежского новостного издания Nettavisen, большинство населения придерживается мнения, что шведское правительство и по сей день проводит губительную миграционную политику, не заботясь об интеграции мигрантов в социальную среду и экономических последствиях. Также под серьёзным сомнением находится качество проверки биографии прибывающих людей, что ведёт к росту преступности в стране.

В Швеции 9-го сентября состоялись выборы, результат которых пока остаётся неясным.

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Зарубежная хроника
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