Политика шведских социал-демократов привела к оппозиционным настроениям

Стокгольм, , 19:03 — REGNUM Одна из основных претензий избирателей Швеции к текущему политическому курсу премьер-министра Стефана Лёвфена состоит в том, что социал-демократы «не смогли обеспечить надёжность границ и контроль над ними».

По сообщению норвежского новостного издания Nettavisen, большинство населения придерживается мнения, что шведское правительство и по сей день проводит губительную миграционную политику, не заботясь об интеграции мигрантов в социальную среду и экономических последствиях. Также под серьёзным сомнением находится качество проверки биографии прибывающих людей, что ведёт к росту преступности в стране.

В Швеции 9-го сентября состоялись выборы, результат которых пока остаётся неясным.