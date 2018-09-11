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Новый министр нефти и энергетики Норвегии прогнозирует рост нефтедобычи

Политика

Хьелль-Бёрге Фрайберг, недавно назначенный на пост главы Министерства нефти и энергетики Норвегии, утверждает, что страна намерена производить так много нефти, насколько это возможно

Осло, 11 сентября 2018, 19:44 — REGNUM  В связи с ростом мирового спроса на энергоносители Норвегия планирует увеличивать объёмы нефтедобычи, — это стало известно из заявления министра нефти и энергетики Норвегии Хьелль-Бёрге Фрайберга.

По сообщению норвежского новостного издания «Klar Tale», важным и неоднозначным аспектом подобного плана является экологический вопрос. Министр выразил уверенность в том, что норвежская нефть отличается более привлекательными качественными характеристиками по сравнению с сырьём, добытым в других странах, а потому она в большей степени конкурентоспособна, что делает её производство очень выгодным для государства и населения в целом. Более того, увеличение добычи энергоносителей могло бы поспособствовать снижению уровня безработицы, так как возникла бы необходимость вовлечения новых сотрудников в работу.

Тем не менее, все уровни власти в Норвегии обеспокоены перспективами развития экологической обстановки в стране, а потому министр нефти и энергетики особо подчеркнул необходимость снижения уровня вредных выбросов в атмосферу даже при увеличении нефтедобычи.

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Зарубежная хроника
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