Новый министр нефти и энергетики Норвегии прогнозирует рост нефтедобычи

Осло, , 19:44 — REGNUM В связи с ростом мирового спроса на энергоносители Норвегия планирует увеличивать объёмы нефтедобычи, — это стало известно из заявления министра нефти и энергетики Норвегии Хьелль-Бёрге Фрайберга.

По сообщению норвежского новостного издания «Klar Tale», важным и неоднозначным аспектом подобного плана является экологический вопрос. Министр выразил уверенность в том, что норвежская нефть отличается более привлекательными качественными характеристиками по сравнению с сырьём, добытым в других странах, а потому она в большей степени конкурентоспособна, что делает её производство очень выгодным для государства и населения в целом. Более того, увеличение добычи энергоносителей могло бы поспособствовать снижению уровня безработицы, так как возникла бы необходимость вовлечения новых сотрудников в работу.

Тем не менее, все уровни власти в Норвегии обеспокоены перспективами развития экологической обстановки в стране, а потому министр нефти и энергетики особо подчеркнул необходимость снижения уровня вредных выбросов в атмосферу даже при увеличении нефтедобычи.