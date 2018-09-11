Вторник, 11 Сентября 2018 года
20:39:44 МСК

Суд продлил домашний арест фигуранткам дела «Нового величия»

Политика

Защита просила об освобождении фигуранток под подписку о невыезде

Москва, 11 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  Дорогомиловский суд Москвы 11 сентября продлил меру пресечения в виде домашнего ареста фигуранткам дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Анне Павликовойи Марии Дубовик.

Защита обвинямых просила освободить девушек под подписку о невыезде, однако следствие ходатайствовало о дальнейшем содержании их под домашним арестом.

Суд постановил продлить действующую меру пресечения до 13 декабря 2018 года.

Напомним, 16 августа суд по ходатайству следствия перевёл Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест. Данную просьбу поддержали также представители обвинения, заявившие, что все улики по делу уже собраны и фигурантки не смогут повлиять на ход расследования.

За день до этого около 200 человек приняли участие в несанкционированном шествии в Москве под названием «Марш матерей». Участники акции настаивали на освобождении Павликовой и Дубовик из СИЗО в связи с обострением у них проблем со здоровьем.

Читайте также: Прокуратура: В деле «Нового величия» подстрекателей не было

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить