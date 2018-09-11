Суд продлил домашний арест фигуранткам дела «Нового величия»

Москва, , 18:56 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы 11 сентября продлил меру пресечения в виде домашнего ареста фигуранткам дела об экстремистском сообществе «Новое величие» Анне Павликовойи Марии Дубовик.

Защита обвинямых просила освободить девушек под подписку о невыезде, однако следствие ходатайствовало о дальнейшем содержании их под домашним арестом.

Суд постановил продлить действующую меру пресечения до 13 декабря 2018 года.

Напомним, 16 августа суд по ходатайству следствия перевёл Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест. Данную просьбу поддержали также представители обвинения, заявившие, что все улики по делу уже собраны и фигурантки не смогут повлиять на ход расследования.

За день до этого около 200 человек приняли участие в несанкционированном шествии в Москве под названием «Марш матерей». Участники акции настаивали на освобождении Павликовой и Дубовик из СИЗО в связи с обострением у них проблем со здоровьем.

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