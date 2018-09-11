Будущее Швеции осталось неопределённым даже после подсчёта голосов

Стокгольм, , 20:39 — REGNUM Швеция сегодня разделена на два лагеря, где решающим голосом обладает Демократическая партия, которая до сих пор не определилась, с кем она станет сотрудничать: неясно, будут ли это социал-демократы или Альянс во главе с либерально-консервативной Умеренной партией, ибо ни один из блоков не намерен попадать в зависимость от демократов, которые уже получили 62 мандата.

По сообщению норвежского новостного издания Nettavisen, открытым остаётся вопрос о следующем премьер-министре: большинство избирателей придерживаются мнения, что действующий премьер-министр Стефан Лёвен должен покинуть свой пост. Сам чиновник хранит молчание относительно своих намерений, но, чтобы сохранить должность, ему придётся вести диалог с демократами или же представителями оппозиционного правого блока.

В любом случае следующие несколько недель будут посвящены дискуссиям о том, какая же партия поступится своими предвыборными позициями и обещаниями.