Вторник, 11 Сентября 2018 года
22:19:13 МСК

Будущее Швеции осталось неопределённым даже после подсчёта голосов

Политика

10 сентября были объявлены результаты парламентских выборов в Швеции: разрыв между двумя сильнейшими политическими объединениями – Альянсом из правых буржуазных партий и красно-зелёным блоком во главе с социал-демократами – составил всего 30 000 голосов

Будущее Швеции осталось неопределённым даже после подсчёта голосов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Стокгольм, 11 сентября 2018, 20:39 — REGNUM  Швеция сегодня разделена на два лагеря, где решающим голосом обладает Демократическая партия, которая до сих пор не определилась, с кем она станет сотрудничать: неясно, будут ли это социал-демократы или Альянс во главе с либерально-консервативной Умеренной партией, ибо ни один из блоков не намерен попадать в зависимость от демократов, которые уже получили 62 мандата.

По сообщению норвежского новостного издания Nettavisen, открытым остаётся вопрос о следующем премьер-министре: большинство избирателей придерживаются мнения, что действующий премьер-министр Стефан Лёвен должен покинуть свой пост. Сам чиновник хранит молчание относительно своих намерений, но, чтобы сохранить должность, ему придётся вести диалог с демократами или же представителями оппозиционного правого блока.

В любом случае следующие несколько недель будут посвящены дискуссиям о том, какая же партия поступится своими предвыборными позициями и обещаниями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить