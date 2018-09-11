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Премьер-министры Индии и Бангладеш запустили два транспортных проекта

Политика

Правительства Индии и Бангладеш запустили строительство новых трансграничных железных дорог между странами

Премьер-министры Индии и Бангладеш запустили два транспортных проекта
Challiyan
Железная дорога. Индия

Нью-Дели, 11 сентября 2018, 20:37 — REGNUM  В ходе видеоконференции 10 сентября премьер-министры Индии и Бангладеш Нарендра Моди и Шейх Хасина запустили два совместных железнодорожных проекта.

По сообщению бангладешского информационного издания «Дейли Стар», целью данных проектов является восстановление отрезка бангладешской железной дороги между пунктами Кулаура и Шахбазпур, а также строительство участка железнодорожного пути совмещенной колеи между пунктами Акхаур и Агартала.

В рамках данных совместных транспортных проектов планируется проложить более 63 км железнодорожного полотна, построить тоннели и мосты, станции и дополнительную инфраструктуру. Суммарная стоимость двух проектов оценивается в 109,6 млн долларов. Примерно 85% данной суммы будет предоставлено бангладешской стороне правительством Индии на условиях льготных кредитов и грантов.

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Зарубежная хроника
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