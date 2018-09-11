Полиция Индии заявила об успехах в борьбе с наксалитами

Нью-Дели, , 19:21 — REGNUM Глава сил полиции центрального резерва Индии Раджив Рай Бхатнагар заявил, что за последние три года площадь территории, контролируемой вооруженными группировками наксалитов, уменьшилась на 40%. По сообщению индийского новостного издания «Хинду», правительственные подразделения Индии добились подобного успеха благодаря строительству новых опорных баз в центральной Индии, что позволило сократить время и дистанцию для нанесения удара по повстанческим отрядам.

Наибольшую сложность для сил полиции центрального резерва представило подавление повстанческих группировок в Южном Бастаре, штат Чхаттисгарх. Об этом в интервью индийскому новостному изданию «Хинду» сообщил глава данного государственного ведомства Раджив Рай Бхатнагар. Он подчеркнул, что за последний год силы полиции центрального резерва построили 15 новых опорных баз в штате Чхаттисгарх, вплотную подобравшись к основным районам размещения экстремистов.

Раджив Рай Бхатнагар отметил, что за последние годы наксалиты вышли на качественно новый оперативно-технический уровень подрывной деятельности. В настоящий момент правительство уделяет особое внимание разработке новых методов обнаружения и деактивации самодельных взрывных устройств, а также задержанию лиц, осуществляющих логистическое обеспечение экстремистов. По сообщению индийского новостного издания «Хинду», только за прошедший год по подозрению в оказании помощи группировкам наксалитов было задержано около 500 человек.

Наксалиты представляют собой маоистское партизанское движение, ведущее вооруженную борьбу с правительством Индии. Основными регионами распространения наксалитов являются штаты Чхаттисгарх, Западная Бенгалия, Бихар, Джаркханд и Андхра-Прадеш. Для противодействия повстанческим группировкам в одном лишь Чхаттисгархе размещено более 40 тысяч полицейских из состава сил полиции центрального резерва.