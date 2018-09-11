Индия изменит тактику борьбы с терроризмом на северо-востоке страны

Импхал, Индия, , 19:57 — REGNUM Сухопутные войска Индии намерены существенно изменить тактику борьбы с терроризмом на северо-востоке страны. По мнению высшего армейского руководства страны, чрезмерная осторожность командиров подразделений на местах негативно сказалась на продуктивности проводимых операций.

Армейское высшее руководство обеспокоено ростом жертв среди военных в северо-восточном штате Манипур, а также падением скорости продвижения правительственных войск.

По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», с начала 2018 года в ходе операций на северо-востоке Индии погибло пятеро военнослужащих, еще 17 были ранены, в то время как потери со стороны экстремистов составили всего три человека.

Армейское руководство объясняет чрезмерную осторожность военнослужащих повышенным вниманием к проводимым операциям со стороны Центрального бюро расследований Индии. Ранее Верховный суд Индии отдал распоряжение о начале расследований в отношении предполагаемых внесудебных расправ над местным населением в штате Манипур.