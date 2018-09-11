Вторник, 11 Сентября 2018 года
20:33:28 МСК

Премьер-министр Моди поддержал личные связи жителей Индии и Шри-Ланки

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с призывом к укреплению личных связей жителей Индии и Шри-Ланки для улучшения положения граждан в обеих странах

Нью-Дели, 11 сентября 2018, 19:55 — REGNUM  В ходе встречи с представителями парламентской делегации Шри-Ланки премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что укрепление личных связей граждан двух государств будет способствовать развитию двусторонних отношений.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», делегацию, объединившую различные политические партии, возглавил спикер парламента Шри-Ланки Кару Джайасурья. Делегаты подчеркнули историческое значение связей двух стран, а также общность культурного и религиозного наследия. Кроме того, они высоко оценили факт расширения сотрудничества между Индией и Шри-Ланкой за последние годы.

На встрече были также затронуты вопросы усиления взаимодействия двух стран в экономической сфере и реализации проектов в области удовлетворения нужд населения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить