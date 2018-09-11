Премьер-министр Моди поддержал личные связи жителей Индии и Шри-Ланки

Нью-Дели, , 19:55 — REGNUM В ходе встречи с представителями парламентской делегации Шри-Ланки премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что укрепление личных связей граждан двух государств будет способствовать развитию двусторонних отношений.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», делегацию, объединившую различные политические партии, возглавил спикер парламента Шри-Ланки Кару Джайасурья. Делегаты подчеркнули историческое значение связей двух стран, а также общность культурного и религиозного наследия. Кроме того, они высоко оценили факт расширения сотрудничества между Индией и Шри-Ланкой за последние годы.

На встрече были также затронуты вопросы усиления взаимодействия двух стран в экономической сфере и реализации проектов в области удовлетворения нужд населения.