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Индия и Тайвань работают над укреплением торговых и культурных связей

Политика

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Индия и Тайвань продолжают работать вместе над укреплением личных связей граждан и торговых отношений

Индия и Тайвань работают над укреплением торговых и культурных связей
R D´Lucca
Хиджры в Индии

Нью-Дели, 11 сентября 2018, 18:56 — REGNUM  Индия и Тайвань продолжают совместную работу по укреплению двусторонних связей в сфере культуры и торговли, не принимая в расчет отсутствие официальных дипломатических отношений.

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», культурное сотрудничество двух стран выразится в проведении в Нью-Дели первого тайваньского кинофестиваля. В ходе мероприятия будет проведен показ документального фильма «Небольшой разговор», который уже завоевал несколько наград. Картина затрагивает тему гомосексуальных отношений, которая на данный момент является крайне популярной в Индии в связи с недавней декриминализацией однополых связей. Также у зрителей будет возможность задать вопрос автору картины.

Фестивалю предшествовал визит 25 тайваньских послов молодежи в рамках международной программы обмена. По заявлению официальных представителей Тайвани, подобные программы обладают огромной важностью для развития публичной дипломатии обеих стран.

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Зарубежная хроника
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