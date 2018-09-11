В Таджикистане может быть объявлена амнистия политзаключенным

Душанбе, , 18:43 — REGNUM Амнистия тех, кого называют политическими заключенными, готовится в Таджикистане. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на информацию от собственного источника.

В настоящее время готовится соответствующий документ, список тех, кто подпадает под амнистию, находится в министерстве юстиции и генеральной прокуратуре. Источник подчеркнул, что в этом перечне есть «некоторые известные люди, которых называют политзаключенными». Однако, к какой дате амнистия будет приурочена, пока не сообщается.

Тем временем пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека Саёд Рахимов утверждает, что в Таджикистане нет политических заключенных поскольку все осужденные признаны виновными по конкретным статьям. Наказание по политическим мотивам таджикистанским законодательством не предусмотрено.