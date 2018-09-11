Законопроект о проходящих альтернативную службу при мобилизации внесен в ГД

Москва, , 18:43 — REGNUM Законопроект о проходящих альтернативную военную службу в период мобилизации, внесли в Госдуму депутаты во главе с Владимиром Шамановым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях.

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в иных организациях, могут направляться, как и граждане, пребывающие в запасе и не призванные на военную службу по мобилизации, для работы на должностях гражданского персонала ВС, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.