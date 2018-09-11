Министр обороны Японии запросил наибольший за всю историю бюджет

Токио, , 20:33 — REGNUM Министр обороны Японии Ицунори Онодэра запросил бюджет рекордных размеров для обеспечения безопасности страны с учетом ракетной программы КНДР и активизации морской деятельности Китая.

Согласно данным крупнейшего независимого информационного агенства Японии Киодо Цусин, министерство потребовало 47,7 млрд долларов на следующий расчетный финансовый год, который начнется в апреле 2019 года. Это на 2,1% больше бюджета этого расчетного года. По отчетам министерства обороны, полученные средства будут потрачены на приобретение системы противоракетной обороны «Иджис Эшор». Планируется установить две единицы приобретенной системы ПВО за пятилетний период, начиная с 2019 года. По оценке министерства, каждая система «Иджис Эшор» будет стоить 720 миллионов долларов, однако ожидается, что цена будет увеличена до 1,2 миллиарда долларов.

Также бюджетные деньги будут потрачены на приобретение самолетов-истребителей для защиты отдаленных островов и прибрежных вод. Это связано с растущей морской деятельностью Китая. В запрос также включена сумма для приобретения радиолокационной системы для наблюдения за действиями на околоземной орбите, поскольку другие страны разрабатывают и продвигают технологии для милитаризации космоса.