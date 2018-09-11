Более 60% членов правящей партии Японии поддерживают Синдзо Абэ

Токио, , 18:49 — REGNUM Более 60% рядовых членов Либерально-демократической партии заявили, что они проголосуют за премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы он остался председателем партии по итогам выборов в конце этого месяца. Опрос, проведенный Киодо Цусин, независимым информационным агентством Японии, показал, что большая часть респондентов поддержали намерение Абэ представить на рассмотрение в парламент предложение о внесении поправок в Конституцию Японии.

Особое внимание привлечено к 9 статье Конституции, в которой провозглашен отказ Японии от войны как способа разрешения международных споров. По итогам телефонного опроса, 61% членов партии ЛДП выбрали Абэ, а 28,6% сказали, что отдадут свой голос за его соперника, бывшего министра обороны и бывшего министра сельского хозяйства Исиба Сигэру, на данный момент занимающий должность генерального секретаря ЛДП. Ожидается, что победитель этих выборов станет следующим премьер-министром страны, поскольку ЛДП и его партнер по коалиции партия Комэйто занимает большинство мест в обеих палатах парламента. По прогнозам, Синдзо Абэ получит еще один трехлетний срок и возможность стать первым премьер-министром Японии, занимающим свой пост столь продолжительное время.