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Президент Гани встретился со спецпосланником Великобритании по Афганистану

Политика

Президент Афганистана Ашраф Гани провел встречу со специальным посланником Великобритании по Афганистану и Пакистану Гаретом Бейли

Кабул, 11 сентября 2018, 19:40 — REGNUM  В президентском дворце в Кабуле прошла встреча между президентом Афганистана Ашрафом Гани и специальным посланником Великобритании по Афганистану и Пакистану Гаретом Бейли.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press от 9 сентября, в ходе встречи Ашраф Гани и Гарет Бейли обсудили наиболее важные аспекты двусторонних отношений и текущую ситуацию в регионе.

В частности, президент Афганистана и специальный посланник Великобритании по Афганистану и Пакистану в ходе беседы затронули вопросы, связанные с мирным процессом в стране, совместной борьбой с терроризмом, укреплением двусторонних политических и экономических связей. Также обсуждалась текущая проблематика афгано-пакистанских отношений.

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Зарубежная хроника
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