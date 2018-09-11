Президент Гани встретился со спецпосланником Великобритании по Афганистану

Кабул, , 19:40 — REGNUM В президентском дворце в Кабуле прошла встреча между президентом Афганистана Ашрафом Гани и специальным посланником Великобритании по Афганистану и Пакистану Гаретом Бейли.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press от 9 сентября, в ходе встречи Ашраф Гани и Гарет Бейли обсудили наиболее важные аспекты двусторонних отношений и текущую ситуацию в регионе.

В частности, президент Афганистана и специальный посланник Великобритании по Афганистану и Пакистану в ходе беседы затронули вопросы, связанные с мирным процессом в стране, совместной борьбой с терроризмом, укреплением двусторонних политических и экономических связей. Также обсуждалась текущая проблематика афгано-пакистанских отношений.