«Это потрясающе!» — Трамп рассказал о сговоре Хиллари с русскими

Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о «сговоре» между экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, ФБР, иностранными шпионами и русскими — о «потрясающем» открытии американский лидер сообщил 11 сентября в своем микроблоге Twitter.

«Ничего не обнаружено, что доказывало бы сговор между президентом Трампом и Россией, абсолютно ничего. Но с каждым днем мы получаем все больше документов, свидетельствующих о сговоре между ФБР, DOJ, кампанией Хиллари, иностранными шпионами и русскими. Потрясающе!» — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа президент США Дональд Трамп уже обвинил госпожу Клинтон в связях с российским правительством. Самого Трампа оппоненты обвиняют в том же самом с момента избрания на президентский пост в ноябре 2016 года.

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