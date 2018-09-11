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«Это потрясающе!» — Трамп рассказал о сговоре Хиллари с русскими

Политика

«С каждым днем мы получаем все больше документов...»

«Это потрясающе!» — Трамп рассказал о сговоре Хиллари с русскими
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Вашингтон, 11 сентября 2018, 18:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о «сговоре» между экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, ФБР, иностранными шпионами и русскими — о «потрясающем» открытии американский лидер сообщил 11 сентября в своем микроблоге Twitter.

«Ничего не обнаружено, что доказывало бы сговор между президентом Трампом и Россией, абсолютно ничего. Но с каждым днем мы получаем все больше документов, свидетельствующих о сговоре между ФБР, DOJ, кампанией Хиллари, иностранными шпионами и русскими. Потрясающе!» — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа президент США Дональд Трамп уже обвинил госпожу Клинтон в связях с российским правительством. Самого Трампа оппоненты обвиняют в том же самом с момента избрания на президентский пост в ноябре 2016 года.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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