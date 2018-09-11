ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Кабул, , 18:40 — REGNUM 10 сентября официальные представители отделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что сторонники данной террористической группировки организовали теракт в столице страны, Кабуле, совершенный 9 сентября во время демонстрации в честь годовщины смерти национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, представители «Вилаята Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что в результате террористической атаки было убито по меньшей мере 55 мирных жителей.

Афганские официальные лица заявляют о гибели семерых гражданских, еще 24 мирных жителя получили ранения.

Как сообщалось ранее, теракт был организован террористом-смертником на мотоцикле, взорвавшим себя рядом с колонной демонстрантов.