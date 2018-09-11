Комиссия Госдумы по доходам проведет проверку в отношении пяти депутатов

Москва, , 18:33 — REGNUM Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах проведет проверку в отношении пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявила председатель комиссии Наталья Поклонская («Единая Россия»).

По ее словам, «несколько депутатов, возможно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования, в том числе расположенных за пределами РФ, — это Франция и Финляндия».

Ранее Поклонская говорила о том, что в одном случае наблюдается факт конфликта интересов главы комитета Госдумы в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более 1 млрд рублей государственных денежных средств. Поклонская категорически отказывалась называть фамилии «фигурантов» — в интересах их прав, сведения содержат персональные данные.

Напомним, ранее речь шла о четырех депутатах, к которым возникли вопросы комиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Поможет ли Поклонской «компромат» на депутатов сохранить пост и мандат?