Выборы: «Демократия сложилась, и теперь надо выяснить, как с нею жить»

Москва, , 18:32 — REGNUM Выборы 9 сентября 2018 года продемонстрировали становление в России по-настоящему демократической политической системы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября заявил исполнительный директор Центра политического анализа Павел Данилин на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

«Оказалось по итогам выборов, что борьба есть, конкуренция есть, есть и куда канализировать протест. Демократия есть! И главный вопрос — как с этим теперь жить. Это вопрос действительно очень серьёзный. 10 лет назад представить такого не могли, что этого не будет. А сейчас это абсолютная реальность, с которой мы имеем дело», — заявил Данилин.

«Мы с 2012 года выстраивали конкурентность, открытость и легитимность так, чтобы она была жёстко управляема так, как нам хочется. А теперь мы имеем эту конкурентность, открытость и легитимность в том виде, о котором мы говорили. И выяснилось, что муниципальный фильтр — отнюдь не всегда благо. Считалось, что муниципальный фильтр позволяет просто отсекать, а сейчас оказывается, что он, конечно, отсекает, а потом получается 35% и второй тур», — подчеркнул он.

В сложившихся условиях новую стратегию действий придётся вырабатывать не только «Единой России», но и другим парламентским партиям, при этом наибольшие трудности испытает КПРФ — теперь, когда ряд компартий-спойлеров попали в региональные заксобрания, КПРФ перестаёт быть «единственной» партией левого фланга, а превращается лишь в одну из многих, полагает Данилин.

«Наша демократия стала демократией соглашения, демократией переговоров. И где переговоры успешно проходят, как, например в Новосибирске или Якутии, там все довольны. А там, где мы продолжаем заниматься работой по-старинке, даже учитывая конкурентность, открытость и легитимность, там не очень хорошо всё получается», — заключил он.

11 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности». Эксперты отметили, что выборы продемонстрировали гибкость и устойчивость сложившейся в России политической системы. «Единая Россия» сохраняет политическое лидерство, хотя в то же время произошло заметное усиление позиций всех оппозиционных партий.