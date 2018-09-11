Соцрасходы регионов: «ЕР» рассчитывает на взвешенную позицию Минфина

Москва, , 18:32 — REGNUM Партия «Единая Россия» рассчитывает на взвешенную позицию Министерства финансов РФ в отношении наращивания социальных расходов регионами. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Важный момент, который тревожит регионы, — это бюджетная политика Минфина в рамках тех соглашений, которые министерство подписывает с регионами. Министерство не только не поощряет, но и серьезно ограничивает регионы в наращивании своих социальных расходов», — сказал Андрей Турчак, добавив, что партия рассчитывает на взвешенную позицию ведомства в этом вопросе.

На необходимость более внимательного отношения к социальным программам со стороны Минфина указал и Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«По поводу более внимательного отношения Минфина в текущей ситуации к социальным программам и тем региональным проблемам, которые существуют: мы с вами понимаем, что Минфин работает в очень жестких рамках, его часто критикуют за это, но обязанность Минфина — этих рамок придерживаться. В противном случае, у нас начнет трещать бюджет. С другой стороны, не могу не согласиться с тем, что в нынешней ситуации к ряду социальных программ можно относиться более внимательно. Скажем прямо, я такое указание Минфину уже давал, понимая, что в нынешней ситуации целый ряд программ, которые раньше, может быть, не имели такого социального значения, становятся более важными для наших граждан, особенно для граждан предпенсионного возраста», — заявил премьер-министр РФ, отметив, что подобный сигнал должен привести в ряде случаев и к увеличению поддержки регионов.

Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и члены Совета Федерации, которые обобщили полученные в результате широкого обсуждения в регионах предложения и президентские поправки. Партия обеспечит их принятие при рассмотрении законопроекта во втором чтении.