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Президент Судана распустил правительство

Политика

Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и назначил нового премьер-министра. Подобные меры были приняты вследствие экономического кризиса, поразившего страну в последние месяцы

Президент Судана распустил правительство
U.S. Navy
Омар Хасан Ахмед аль-Башир.

Хартум, 11 сентября 2018, 20:22 — REGNUM  Решение о роспуске правительства Судана было принято после созыва президентом Омаром аль-Баширом чрезвычайного заседания членов правящей партии, касающегося экономического кризиса, вызванного инфляцией. Президент назначил Мотаза Мусу новым премьер-министром Судана, он займет место Бакри Хусана Салеха. До получения данной должности Мотаз Муса был министром по вопросам электричества и ирригации в Судане.

По информации новостного агентства BBC Swahili, количество министров в новом правительство уменьшится с 31 до 21, данная мера поможет сократить расходы.

Бывший заместитель председателя Национального конгресса Фейсал Хассан сообщил журналистам, что в новом кабинете министров, безусловно, останутся такие посты, как министр иностранных дел, министр обороны и министр по делам президента.

В январе этого года в Судане прошли акции протеста вследствие увеличения цен на хлеб в два раза, а также решения правительства о ликвидации продовольственных субсидий для населения.

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Зарубежная хроника
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