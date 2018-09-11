Президент Судана распустил правительство

Хартум, , 20:22 — REGNUM Решение о роспуске правительства Судана было принято после созыва президентом Омаром аль-Баширом чрезвычайного заседания членов правящей партии, касающегося экономического кризиса, вызванного инфляцией. Президент назначил Мотаза Мусу новым премьер-министром Судана, он займет место Бакри Хусана Салеха. До получения данной должности Мотаз Муса был министром по вопросам электричества и ирригации в Судане.

По информации новостного агентства BBC Swahili, количество министров в новом правительство уменьшится с 31 до 21, данная мера поможет сократить расходы.

Бывший заместитель председателя Национального конгресса Фейсал Хассан сообщил журналистам, что в новом кабинете министров, безусловно, останутся такие посты, как министр иностранных дел, министр обороны и министр по делам президента.

В январе этого года в Судане прошли акции протеста вследствие увеличения цен на хлеб в два раза, а также решения правительства о ликвидации продовольственных субсидий для населения.