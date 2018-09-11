В ООН заявляют о нехватке средств на помощь сирийским беженцам

Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявляет о нехватке средств на оказание необходимой помощи сирийским беженцам и внутренне перемещённым лицам. Соответствующее сообщение опубликовано 11 сентября на сайте УВКБ ООН.

Как уточняется, всего организации на помощь беженцам в 2018 году требуется $1,97 млрд. На сегодняшний день УВКБ получило лишь $610 млн, что составляет 31% от необходимых средств.

При этом сообщается, что порядка $270 млн срочно необходимы для оказания помощи наиболее незащищённым беженцам, в том числе на подготовку к зиме.

Напомним, 7 сентября лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита в Тегеране призвали созвать международную конференцию по проблеме сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц.

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