В Вашингтоне закроют представительство Организации освобождения Палестины

Вашингтон, , 19:02 — REGNUM 10 сентября поступили сообщения о возможном прекращении работы дипломатического представительства ООП (Организации освобождения Палестины) в Вашингтоне.

Как сообщает катарская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, причиной этого решения стал отказ Палестинской национальной администрации участвовать в процессе мирных переговоров, возглавляемом США.

Представитель палестинской стороны Саиб Эрекат высказал мнение о том, что «поступившие известия — очередное доказательство намерения США воспрепятствовать налаживанию нормального хода жизни простых палестинцев наряду с сокращением финансирования сфер здравоохранения и образования».

Предполагается, что советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в своей предстоящей речи, текст которой был процитирован ежедневной американской газетой «Уолл-стрит джорнэл», скажет: «США всегда будут на стороне нашего союзника и друга — государства Израиль». Болтон также добавил, что представительство ООП в Вашингтоне не продолжит свою работу, пока Палестина «не сядет за стол переговоров».