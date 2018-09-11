Япония поможет странам Океании в обеспечении морской безопасности

891, , 18:58 — REGNUM На Форуме тихоокеанских островов в Науру Япония заявила о том, что поддерживает островные государства Тихого океана в улучшении морской безопасности и предотвращении незаконной северокорейской судоходной деятельности.

На форуме выступил заместитель министра иностранных дел Японии Ивао Хорий. Он заявил, что Япония приложит все усилия для оказания помощи тихоокеанским странам в реализации морского порядка, основанного на развитии сильного и стабильного региона.

Хорий также добавил, что региональная морская безопасность особенно важна в свете незаконных перевозок грузов Северной Кореей. По сообщению японского новостного агентства «Кёдо», заместитель министра отметил, что морская безопасность является ключевым вопросом для островных государств, и Япония надеется на совместные усилия всех стран в Тихоокеанском регионе. Япония, наряду с Китаем и Соединенными Штатами, входит в число 12-ти «партнеров по диалогу» форума.