Премьер-министр Японии встретился с главой южнокорейской разведки

Токио, , 18:27 — REGNUM 10 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор Национального агентства разведки Республики Корея Су Хун провели встречу, в ходе которой обсудили северокорейскую проблематику.

Как сообщает японское новостное агентство «Кёдо», глава разведывательной службы Южной Кореи проинформировал Абэ об итогах недавнего визита южнокорейской делегации на Север. Су Хун отметил, что ситуация вокруг Северной Кореи «улучшилась».

Премьер-министр Японии также заявил о своем желании в скором времени провести переговоры между Токио и Пхеньяном в надежде сделать прорыв в разрешении давней проблемы похищения японских граждан Северной Кореей в 1970-х и 1980-х годах. Стороны согласились, что две страны будут сотрудничать в решении проблемы похищения, а также в рамках переговоров Японии и Северной Кореи.