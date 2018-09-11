«Единая Россия» осталась самой влиятельной партией в стране

Москва, , 18:22 — REGNUM Выборы проходили в протестной повестке — началась пенсионная реформа. Во всех странах мира, где проводилась пенсионная реформа, правящие партии, которые ее проводили, затем проигрывали выборы. С «Единой Россией» этого не произошло в силу большого запаса прочности партии. И то, что «Единая Россия» получила 30, 40, а в Башкирии — даже 60 с лишним процентов — это все очень хорошие результаты. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, председатель совета директоров консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев.

Напомним, в понедельник, 10 сентября, на брифинге в Москве секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил журналистам, что в среднем по стране на всех уровнях выборов «Единая Россия» показала результат в 60,03% голосов.

«Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%. Из 16 кампаний по выборам в заксобрания — в 13 регионах «Единая Россия» на первом месте. Так, партия взяла в Кемеровской области 89% мандатов, в Калмыкии — 77,8% мандатов, в Ростовской области — 76,7% мандатов», — отметил Андрей Турчак.

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«Там, где в заксобраниях выиграли коммунисты — это Иркутская и Ульяновская области — эта история понятна. Это так называемые «красные регионы». В Иркутске — губернатор-коммунист, обладающий возможностями административного ресурса, Ульяновск — вообще родина Владимира Ленина. Для этих регионов результаты выборов вполне объяснимы. Но тем не менее это не создало ситуации, что у «Единой России» оказалось 10% или меньше? «Единая Россия» устояла и заняла вполне приличные позиции», — отметил Дмитрий Гусев.

«Кроме того, надо еще посмотреть, как разложатся силы в региональных парламентах. Люди могут находиться в одной партии, а придерживаться другого курса. Часто, — например, в Екатеринбурге, в Новосибирске — это связано даже не с политической борьбой, а с решением экономических споров политическими методами», — рассказал председатель совета директоров консалтинговой компании Bakster Group.

Как позитивный момент эксперт отмечает тот факт, что «Единая Россия» сохранила контроль над всеми законодательными собраниями и городскими думами в результате выборов.

«Партия «Единая Россия» остается самой влиятельной в стране. Надо смотреть на то, что произойдет после выборов — кто станет спикером, кто станет сенатором от регионов. Партия по партийным спискам может занять и второе место, но в парламенте оказаться в большинстве, потому что там есть еще и одномандатники», — отметил политолог.

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«Второй очень важный момент состоял в том, что протест, который присутствовал на этих выборах, «распылился», он не ушел целиком в пользу коммунистов как самых ярких представителей антиреформенных идей, он не был реализован только коммунистами. Протестные голоса отошли и ЛДПР, и «Справедливой России», и малым партиям — у нас в девяти регионах прошли в парламенты малые партии. И это, кстати, говорит о конкуренции — ведь эти партии тоже прилагали некие усилия в работе на выборах», — считает Дмитрий Гусев.

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«Очень важно, что протест не пошел на улицу. Девятого сентября было очень много и санкционированных, и несанкционированных митингов, но люди предпочли пойти и проголосовать на избирательных участках, пришли и проголосовали за «Единую Россию» или другие партии. Это очень хороший знак, то, что люди предпочли голосовать в институциональной форме», — завершил свой комментарий Дмитрий Гусев.