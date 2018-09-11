Синдзо Абэ пообещал в случае переизбрания изменить конституцию

Токио, , 18:55 — REGNUM 10 сентября в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал внести поправку в пацифистскую конституцию Японии. Это произойдет лишь в том случае, если Абэ выиграет на выборах 20 сентября и останется на должности премьер-министра еще 3 года.

Абэ подчеркнул, что вопрос изменения конституции является ключевым элементом его программы. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Абэ был первым премьером, кто сделал изменение конституции частью своей программы.

Премьер хочет внести изменения в 9-ю статью конституции Японии, которая гласит, что страна не может иметь вооруженные силы. Именно из-за этой статьи не утихают споры касаемо конституционности японских Сил самообороны. Помимо этого, угроза со стороны Северной Кореи заставляет искать пути решения этого вопроса.