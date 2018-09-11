Украина грозит остановить завод «Титан» в Крыму

Херсон, Украина, , 18:20 — REGNUM Председатель Херсонской облгосадминистрации ИА REGNUM заявил, что по состоянию на 11 сентября крымский завод «Титан» полностью прекратил работу. Об этом Гордеев сказал в эфире телеканала «Прямой».

"По состоянию на сейчас, мы наблюдаем за заводом «Титан», он не работает. Это то, что мы видим визуально. По нашей внутренней информации, там устраняли техногенную катастрофу, которая произошла на заводе… Они гасили и фосфато-гипсом и известью, чтобы избежать выбросов», — рассказал Гордеев.

Он сообщил, что в результате лабораторных исследований было выявлено, что основным источником загрязнения является именно деятельность завода «Титановые инвестиции», а не кислотный накопитель, половина которого расположена на территории Херсонской области.

Гордеев отметил, что Украина пока не собирается возобновлять подачу днепровской воды в Крым и, в частности на предприятие. По его словам, Украина остановит работу «Титана», если завод продолжит «травить население».

«Воду никто давать не собирается. В случае, если завод «Титан» продолжит травить население, то мы разработали радикальные меры с целью остановки его деятельности. Построена современная стационарная дамба. Строили ее для того, чтобы дополнительно орошать более 7 тыс га земель в Херсонской области. Мы имеем четкую позицию — дамба построена, воду через Северо-Крымский канал на оккупированный Крым не подадим», — сказал Гордеев слова которого цитирует пресс-служба Херсонской ОГА.

Он также заверил, что в Херсонской областмсреди гражданского населения нет пострадавших в результате техногенной катастрофы в Армянске.

«Мы раздали уже около 20 тыс марлевых повязок, у нас постоянно работают бригады медицинской помощи, мы осмотрели всех детей, которые подпадают под возможную первую зону поражения: семь населенных пунктов. Ни одного гражданского, который бы пострадал от химического загрязнения, не зафиксировано», — подытожил Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил создать международную комиссию для ликвидации экологической катастрофы в Крыму и обеспечить оздоровление детей из пострадавшего Армянская на Херсонщине.

Напомним, 8 сентября помощник председателя государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в результате химических выбросов завода «Титан» пострадал 61 украинский пограничник.

Ранее, в ночь на 24 августа, в городе Армянск на севере Крыма появился неизвестный налет «липкой ржавчины», которым покрылись все металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание. Предварительной причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске назвали испарения содержимого кислотного накопителя, используемого крымским «Титаном». Только в сентябре власти Крыма признали инцидент и начали эвакуировать детей из Армянска.