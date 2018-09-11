Руководители крупнейших южнокорейских компаний отправятся в Пхеньян

Пхеньян, , 18:26 — REGNUM 10 сентября стало известно, что в южнокорейскую делегацию, которая посетит Пхеньян 18−20 сентября, помимо президента Мун Чжэ Ина и членов парламента войдут и представители крупного бизнеса Южной Кореи.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщает, что ожидается участие руководителей Samsung Electronics, Hyundai Motor Co., SK Group, LG и других корпораций. Это поспособствует развитию потенциала сотрудничества между Северной и Южной Кореей.

Во время предыдущих межкорейских саммитов — в 2000 и 2007 годах — южнокорейского президента также сопровождали крупнейшие бизнесмены.