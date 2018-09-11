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Руководители крупнейших южнокорейских компаний отправятся в Пхеньян

Политика

Вместе с президентом Южной Кореи на саммит в Пхеньян поедут и крупнейшие корейские бизнесмены

Пхеньян, 11 сентября 2018, 18:26 — REGNUM  10 сентября стало известно, что в южнокорейскую делегацию, которая посетит Пхеньян 18−20 сентября, помимо президента Мун Чжэ Ина и членов парламента войдут и представители крупного бизнеса Южной Кореи.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщает, что ожидается участие руководителей Samsung Electronics, Hyundai Motor Co., SK Group, LG и других корпораций. Это поспособствует развитию потенциала сотрудничества между Северной и Южной Кореей.

Во время предыдущих межкорейских саммитов — в 2000 и 2007 годах — южнокорейского президента также сопровождали крупнейшие бизнесмены.

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Зарубежная хроника
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