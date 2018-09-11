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«Пиррова победа»: что помогло Собянину победить на выборах?

Политика

По мнению эксперта, даже принятый комплекс административных мер не помог повысить явку на выборах мэра Москвы

Москва, 11 сентября 2018, 22:03 — REGNUM  Снижение явки избирателей на выборы мэра Москвы, даже с учётом увеличения времени голосования и создания загородных избирательных участков, говорит об апатии и недоверии к действующей власти со стороны большинства москвичей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Федоров, комментируя итоги выборов в Москве.

«Без этих мер явка была бы значительно ниже. Московским властям было необходимо поднять явку среди потенциальных избирателей: пенсионеров, которые получают московские надбавки, и дачников, которые оторваны от политической борьбы и не знают других кандидатов кроме Сергея Собянина», — подчеркнул он.

Фёдоров отметил, что москвичи самоустранились от принятия решений, так как фактически были лишены альтернативы.

«В результате Собянин и его команда получили «пиррову победу»: с одной стороны, свыше 70% голосов, с другой, в абсолютном значении с учетом явки это всего 15−20% реальной поддержки среди жителей Москвы. Команда Собянина зачистила политическое поле перед выборами, не допустив ни одного сильного кандидата, имевшего реальные шансы на победу», — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 100% протоколов Сергей Собянин набрал на выборах мэра Москвы 70,17% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

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Выборы мэра Москвы
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