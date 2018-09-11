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Назван основной кандидат на пост мэра Екатеринбурга

Политика

Губернатор Свердловской области начал консультации с избранными 9 сентября депутатами гордумы

Екатеринбург, 11 сентября 2018, 18:17 — REGNUM  Свердловский губернатор Евгений Куйвашев начал серию консультаций с депутатами гордумы Екатеринбурга, избранными 9 сентября. 11 сентября он встретился с будущими членами фракции «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Среди прочего речь зашла и о кандидатах на пост главы города, Напомним, на этот пост претендуют 19 человек, из них трое 5 сентября были рекомендованы конкурсной комиссией. Всех кандидатов депутаты могут рассмотреть уже 25 сентября, на своём первом заседании. И губернатор отметил, что достойным кандидатом является Александр Высокинский — бывший вице-мэр столицы Среднего Урала, а ныне — вице-губернатор области.

«Вы все его прекрасно знаете. Знакомы с опытом его работы. Он, в свою очередь, досконально знает Екатеринбург»

Напомним, выборы в гордуму прошли 9 сентября. Горожане избрали 36 депутатов.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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