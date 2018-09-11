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Советник президента Южной Кореи по безопасности позвонил Николаю Патрушеву

Политика

Чон Ый Ён проинформировал российского коллегу о результатах своей поездки в Пхеньян

Советник президента Южной Кореи по безопасности позвонил Николаю Патрушеву
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николай Патрушев

Сеул, 11 сентября 2018, 20:18 — REGNUM  Советник президента Республики Корея по безопасности Чон Ый Ён провёл телефонный разговор со своим российским коллегой — секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Чон Ый Ён рассказал о результатах визита в столицу КНДР и обсудил с Николаем Патрушевым ряд вопросов, касающихся безопасности на Корейском полуострове, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap. Отмечается, что разговор продлился 35 минут.

В свою очередь, Николай Патрушев заявил, что Россия будет тесно сотрудничать с Южной Кореей для дипломатического разрешения ядерной проблемы КНДР.

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Зарубежная хроника
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