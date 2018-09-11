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Россия и Иран вместе будут противостоять экстерриториальным санкциям США

Политика

Надо выстроить эшелонированную оборону от попыток США разрушить международные соглашения

Россия и Иран вместе будут противостоять экстерриториальным санкциям США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мир в тисках санкций

Москва, 11 сентября 2018, 18:15 — REGNUM  Россия продолжит вместе с Ираном противодействовать экстерриториальным санкциям США и их попыткам разрушить многостороннее соглашение по иранской ядерной программе, заявил 11 сентября в интервью «Российской газете» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия намерена вести эту работу вместе с Китаем, странами Евросоюза и другими государствами.

Надо «построить эшелонированную оборону» от попыток Вашингтона распространять свои законы за пределы США, а также стремления разрушить многостороннюю сделку по иранской ядерной программе «в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно», сказал Сергей Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана и восстановлении финансово-экономических санкций против этой страны.

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