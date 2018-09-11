Вторник, 11 Сентября 2018 года
20:39:56 МСК

В межкорейском саммите примут участие парламентарии Южной Кореи

Политика

Вместе с президентом Мун Чжэ Ином в Пхеньян отправятся члены Национального собрания

В межкорейском саммите примут участие парламентарии Южной Кореи
Иллюстрация: Youtube.com
Южная и Северная Корея

Пхеньян, 11 сентября 2018, 19:05 — REGNUM  В межкорейском саммите, который пройдёт 18−20 сентября в столице КНДР, будет участвовать парламентская делегация из Южной Кореи.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, в состав делегации войдут вице-спикеры Национального собрания, лидеры пяти политических партий и председатель парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Возглавит делегацию спикер — Мун Хи Сан.

Кроме того, руководитель администрации президента Им Чжон Сок заявил, что общая численность южнокорейской делегации составит примерно 200 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить