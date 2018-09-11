В межкорейском саммите примут участие парламентарии Южной Кореи

Пхеньян, , 19:05 — REGNUM В межкорейском саммите, который пройдёт 18−20 сентября в столице КНДР, будет участвовать парламентская делегация из Южной Кореи.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, в состав делегации войдут вице-спикеры Национального собрания, лидеры пяти политических партий и председатель парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Возглавит делегацию спикер — Мун Хи Сан.

Кроме того, руководитель администрации президента Им Чжон Сок заявил, что общая численность южнокорейской делегации составит примерно 200 человек.