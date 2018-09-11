СБУ задержала бывшего крымского чиновника — генпрокурор Украины

Киев, , 18:26 — REGNUM Так называемое «Крымское управление» СБУ и прокуратура Украины на основании судебного решения задержали бывшего заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации Олега Кизименко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 11 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Луценко, задержанный «после «оккупации» (воссоединения Крыма с Россией — ИА REGNUM ) объявил себя заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации».

«Следствие считает, что он способствовал созданию «оккупационных» органов власти, передавал «оккупантам» служебную документацию, а также способствовал «подрывной деятельности» РФ против Украины», — рассказал генпрокурор.

Напомним, Олег Кизименко долгое время работал начальником главного управления капитального строительства Донецкой областной государственной администрации, затем начальником управления капитального строительства министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В 2012 году был назначен заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации и сохранял эту должность до 2015 года.

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