Премьер-министр Южной Кореи выступит во Владивостоке на ВЭФ

Владивосток, , 18:25 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён выступит на форуме с докладом о сотрудничестве с Россией и новой политике в отношении КНДР, а также встретится с лидерами России, Монголии и Японии. Об этом сообщает южнокорейское информагентство KBS.

Планируется, что 12 сентября он выступит с докладом, в котором представит «новую северную политику» южнокорейского правительства. Кроме того, он предложит план мониторинга процесса реализации и дальнейшего развития проектов «девяти мостов сотрудничества» между Россией и Южной Кореей.

На 12 сентября также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.