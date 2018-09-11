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Премьер-министр Южной Кореи выступит во Владивостоке на ВЭФ

Политика

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён выступит на форуме с докладом о сотрудничестве с Россией и новой политике в отношении КНДР, а также встретится с лидерами России, Монголии и Японии

Владивосток, 11 сентября 2018, 18:25 — REGNUM  Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён выступит на форуме с докладом о сотрудничестве с Россией и новой политике в отношении КНДР, а также встретится с лидерами России, Монголии и Японии. Об этом сообщает южнокорейское информагентство KBS.

Планируется, что 12 сентября он выступит с докладом, в котором представит «новую северную политику» южнокорейского правительства. Кроме того, он предложит план мониторинга процесса реализации и дальнейшего развития проектов «девяти мостов сотрудничества» между Россией и Южной Кореей.

На 12 сентября также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Зарубежная хроника
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