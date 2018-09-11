Премьер-министр Бангладеш: страна полностью обеспечена продовольствием

Дакка, , 18:48 — REGNUM Шейх Хасина, премьер-министр Бангладеш, считает, что в настоящее время страна достигла полного самообеспечения продовольствием, причем все это благодаря тем мерам в области сельского хозяйства, которые принимало правительство партии Авами лиг на протяжении 21 года с момента прихода к власти. По сообщению бангладешского новостного издания «Калер контхо», это заявление премьер-министр сделала в субботу во время церемонии открытия Шестой национальной конференции в Государственном сельскохозяйственном институте Бангладеш в г. Дакке.

Комментируя отсутствие безвредных удобрений в период нахождения у власти Националистической партии Бангладеш, Шейх Хасина сказала, что теперь «людям не нужно больше терять свое здоровье из-за побочных эффектов старых удобрений, потому что современные удобрения совершенно безвредны». При этом премьер-министр подчеркнула, что этого удалось достигнуть именно в период правления ее партии — Авами лиг.

Премьер-министр отметила, что в настоящее время осуществляется много новых проектов по развитию сельского хозяйства в Бангладеш.