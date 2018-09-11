Министр планирования Бангладеш: в этом году рост ВВП может составить 8,25%

Дакка, , 18:42 — REGNUM Высокие темпы прироста ВВП Бангладеш — 8,25% — прогнозирует министр планирования Бангладеш Мустафа Камал. Как сообщает бангладешское информационное агентство «Дойник иттефак», в настоящее время приняты законодательные меры, посредством которых планируется снизить количество бумажной работы для руководителей предприятий. Тем самым планируется достичь большей эффективности производства.

При условии претворения в жизнь столетнего плана развития страны (план «Дельта»), который был принят в начале сентября 2018 г., к 2025 г. прирост ВВП составит 9−10%.

Также Мустафа Камал заявил, что в рамках курса на повышение эффективности экономики правительство планирует строительство дамбы на р. Ганге по новому, самому современному проекту. Кроме того, министр планирования отметил, что проект строительства плотины будет реализован наряду со многими другими проектами, целью которых является развитие экономики Бангладеш.