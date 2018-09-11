Представитель правящей партии Индии обвинил Рахуля Ганди в коррупции

Нью-Дели, , 18:21 — REGNUM 10 сентября индийский политик и член партии БДП (Бхаратия Джаната Парти или «Индийская народная партия») Самбит Патра заявил, что Рахул и Соня Ганди причастны к коррупционной деятельности. Политик отметил, что они «принадлежали к коррупционной семье, которая разграбила страну».

Обращаясь к представителям средств массовой информации, он отметил, что семья Ганди уклоняется от уплаты налогов и вступает в сговор с представителями власти.

По сообщению индийского новостного агентства «Ani», это заявление связно с возбужденным делом «National Herald», которое сейчас находится в суде города Дели. Напомним, что индийский политик и экономист Субраманьян Свами подал в суд на Соню и Рахула Ганди с обвинениями в коррупции и мошенничестве.