Лидер оппозиции Мальдив пообещал не брать деньги из бюджета

Мале, , 18:31 — REGNUM Во время марша оппозиции, прошедшего в городе Мале, кандидат от оппозиционной коалиции страны Ибрагим Мухаммед Солих заявил, что не станет брать деньги из бюджета страны.

По информации мальдивского информационного агентства «Эдишн», этот марш стал самым масштабным собранием сторонников оппозиции за последние три года.

Во время своего выступления кандидат раскритиковал президента страны Абдуллу Ямина и его политику в отношении финансирования крупных проектов. По его словам, нынешнее правительство несет ответственность за нищету населения, так как берет крупные займы.

Ибрагим Мухаммед Солих добавил, что коррупция оказывает пагубное влияние на экономику страны.

В своей речи он пообещал, что в случае победы страна будет управляться «в тесном контакте с народом».