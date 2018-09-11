Председатель Верховного суда Индии оправдал применение эвтаназии

Нью-Дели, , 18:18 — REGNUM Во время выступления в городе Пуна председатель Верховного суда Индии Дипак Мисра высказал свое мнение о применении эвтаназии. Он заявил, что согласно закону страны, человек не может совершить самоубийство, отметив при этом, что у каждого гражданина должна быть возможность «умереть с достоинством».

По информации индийского новостного агентства «Даиник Бхаскар», Дипак Мисра заявил, что западные страны до сих пор сталкиваются с проблемой применения эвтаназии. Данная проблема была решена в Индии после мартовского вердикта Верховного суда о разрешении этой процедуры. Напомним, что согласно этому решению в Индии доступна процедура пассивной эвтаназии. Неизлечимо больной человек по своей воле может обратиться с просьбой о применении данной процедуры.

Отметим, что данная процедура возможна только по «заблаговременному изъявлению».