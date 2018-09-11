Партии Берлускони и Сальвини не поддержат санкции против Венгрии

Рим, , 18:04 — REGNUM Представители двух политических сил Италии, «Лиги» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, не поддержат введение европейских санкций против правительства Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана, сообщают итальянские СМИ во вторник, 11 сентября.

У Европарламента нет полномочий вводить санкции против целых народов и против правительств, избранных этими народами, заявил Сальвини, сообщает La Repubblica. В начале сентября Орбан и Сальвини проводили встречу в Милане, их считают единомышленниками и возможными лидерами общеевропейского движения сторонников национальных суверенитетов.

Против проголосует и «Вперед, Италия», сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники в партии. Один из руководителей партии Антонио Таяни является председателем Европарламента.

При этом представители «Движения 5 звезд», сформировавшего в Италии коалицию вместе с «Лигой», проголосуют «за», сообщают источники La Repubblica.

Европарламент обвиняет венгерское правительство в «серьёзном нарушении ценностей ЕС». Речь идет прежде всего об отказе Венгрии предоставлять убежище мигрантам, а также о существующих, по мнению евробюрократов, проблемах с независимостью судебной власти, свободой выражения мнений и правами меньшинств. Виктор Орбан в ответ заявил, что Европарламент занимается шантажом, а сам он защищает интересы своей страны.