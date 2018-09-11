«Ни США, ни Израиль, ни Турция не хотят завершения войны в Сирии»

Москва, , 18:33 — REGNUM Целый ряд стран не хотят, чтобы закончилась «сирийская эпопея», считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 11 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Пока своих целей в Сирии не достигла Турция, пока своих целей не достиг Израиль, пока своих целей не достигли США, — констатировал Мигранян. — Поэтому они заинтересованы в том, чтобы всё это продолжалось. То есть неопределённость и напряжение. Израиль хочет обеспечить себе безопасную зону на сирийской территории. Американцы не хотят нашей тотальной победы, да к тому же тотальной победы [президента Сирии Башара] Асада. Турки тоже не готовы смириться — у них есть проблемы с курдами и неясность относительно будущей конфигурации в этом регионе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации ресурса Al-Masdar News, в течение последних двух недель турецкая армия наращивает свои силы вблизи стратегического города Таль-Рифаат на севере провинции Алеппо. Также отметим, что Турция уже контролирует регион Африн на северо-западе провинции Алеппо, который был захвачен в результате операции «Оливковая ветвь». Однако турецкие войска и их группировки боевиков не смогли продвинуться к Таль-Рифаату из-за присутствия российских и сирийских сил в соседнем городе Дейр-Джамаль.

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