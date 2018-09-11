Новый посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии

Минск, , 17:54 — REGNUM Новый посол России в Белоруссии Михаил Бабич 11 сентября вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Как отмечается, в ходе встречи Макей пожелал Бабичу успехов на посту и «выразил надежду на активную совместную работу в целях дальнейшего укрепления стратегических отношений между Минском и Москвой».

Стороныобсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и ближайшую повестку двусторонних политических контактов на разных уровнях.

Также были рассмотрены практические шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества и тематика взаимодействия двух стран в рамках интеграционных объединений, информирует пресс-служба.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 августа назначил Михаила Бабича чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии. До нового назначения Бабич занимал должность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.