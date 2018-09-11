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Госдеп: расследование акустических атак против дипломатов США продолжается

Политика

Атакам якобы подверглись американские дипломаты на Кубе и в Китае

Госдеп: расследование акустических атак против дипломатов США продолжается
Уши под угрозой

Вашингтон, 11 сентября 2018, 17:53 — REGNUM  Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что её страна к настоящему моменту ещё не установила личности виновных в совершении «акустической атаки» на сотрудников американских дипломатических представительств на Кубе и в Китае. Об этом она заявила на регулярном брифинге сегодня, 11 сентября.

«Расследование продолжается. Мы ещё не определили, кто или что стоит за атаками на здоровье (американских дипломатов — прим. ИА REGNUM, — сказала Науэрт.

Напомним, что власти США утверждают, что их дипломаты в посольствах на Кубе и в Китае якобы подверглись «акустической атаке». При этом что именно произошло до сих пор не уточняется.

Госдеп США заявил, что, по сообщениям пострадавших дипломатов, они стали испытывать аномальные слуховые ощущения. Якобы от «акустических атак» в Гаване пострадали 26 американских дипломатов.

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Куба и США
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