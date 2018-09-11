В Переславле у «Справедливой России» отнимают мандат для «Единой России»?

Ярославль, , 17:30 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области «Справедливую Россию» могут лишить одного мандата, полученного в результате выборов в городскую думу, что кардинально изменит расклад политических сил в органе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал лидер переславских эсеров Сергей Хабибулин.

«К нам поступила информация, что областная избирательная комиссия не принимает протокол итогов выборов по избирательному участку № 1103 в 1-м многомандатном округе. Якобы не совпало число бюллетеней, выданных для переносных урн и погашенных. Это тот участок, где победил наш кандидат Михаил Муленков. Если итоги выборов по этому участку отменят, победит кандидат от «Единой России» Юлия Тотьмянина. И тогда «Единая Россия» получит контроль над городской думой», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

Разница голосов между Муленковым и Тотьмяниной составила 39 голосов. На участке 1103 разрыв между ними составляет 62 голоса. Соответственно, без этого участка Тотьмянина выигрывает. Между тем члены комиссии подписали протокол в первоначальном варианте, он введен в систему ГАС Выборы.

Сергей Хабибулин предполагает, что таким образом переславская администрация пытается установить контроль над гордумой накануне выборов главы. По результатам «Единая Россия» получает 10 мандатов из 21. Остальные места займут депутаты от «Справедливой России» и КПРФ. Это ставит под сомнение переизбрание главой Владимира Волкова, с которым оппозиция вступила в конфликт.

Мы считаем, что пересмотр итогов выборов невозможен, действия избиркома по пересмотру несправедливы и незаконны, и будем сопротивляться этому. Уже написаны заявления о том, чтобы все действия проходили только с участием кандидата, сейчас идут разбирательства по этому поводу», — сказал Сергей Хабибулин.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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