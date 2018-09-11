«Оппоблок» призвал Гройсмана брать пример с Лукашенко в вопросе МВФ

Киев, , 17:19 — REGNUM Депутаты украинской парламентской фракции «Оппозиционный блок» жестко критикуют правительство Украины за обещание поднять цены на газ для населения ради очередного кредита от Международного валютного фонда.

В частности, депутат Сергей Ларин отметил, что нельзя спасти экономику страны, «затягивая на шее людей долговую удавку».

«Неужели какие-то жизненно важные органы власти так крепко зажаты зарубежными тисками, что им настолько по барабану судьба страны, людей и собственное будущее? Нельзя спасти экономику страны, затягивая на шее людей долговую удавку. 2 млрд. кредита помогут агонизирующей власти, но не спасут людей и страну», — написал Ларин на свое странице в Фейсбуке 11 сентября.

Он назвал очередное повышение цен на газ «приговором для властьимущих». Ларин призвал правительство брать пример с президента Беларуси Александра Лукашенко, который отказался от кредита МВФ.

«Инстинкт самосохранения напрочь растворился во вседозволенности. И их путь, как минимум, на политический маргинес. P.s. В начале месяца 170 украинских коровок сбежали в Беларусь. Почувствовали, филейной частью, что Батька откажется от кредита МВФ! Оказывается, есть руководители государства, для которых люди важнее кредиторов», — добавил Ларин.

Кроме того, депутат Дмитрий Шенцев также отметил эффективность финансовой политики президента Лукашенко.

«Лукашенко не захотел шокировать народ новыми условиями кредитования. И сейчас правительство Беларуси будет работать в рамках программы социально-экономического развития», — пишет Шенцев на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал Киев сотрудничать не только с МВФ, «но и с другими международными финансовыми организациями».

«А что же мы? Под видом «светлого европейского будущего» власть давно уже посадила нас на иглу западных кредиторов. Мы стали заложниками их требований. Дефолт или повышение тарифов на газ для населения — перед такими сомнительными альтернативами кабмин ставит сегодня страну. Чтобы «дотянуть» до следующих выборов, власть готова прогнуться под самые чудовищные требования МВФ. Небольшая поправка — за счет благополучия своих граждан. Именно по простым людям, и так уже едва сводящим концы с концами, прежде всего, ударит повышение цен на газ, услуги ЖКХ и последующая за всем этим инфляция. Рост тарифов на 35−70% — требование, которым в очередной раз нас шантажирует МВФ, абсолютно не подъемно для простых украинцев, очень многих оно опустит за черту бедности», — прогнозирует Шенцев.

Как сообщалось, 8 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина самостоятельно не может погасить внешние долги. По его словам, Киев вынужден выходить на внешние рынки и сотрудничать с МВФ, чтобы избежать дефолта.

«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты… Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов», — считает Гройсман.

Напомним, 6 сентября в Киев прибыла миссия МВФ. Международные кредиторы требует, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.

Ранее, 9 сентября, министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что белорусское правительство отказалось от кредитной программы МВФ. По его словам, программа МВФ может обернуться «шоком для населения».

«Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации», — сказал Ермолович.