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Военным запретят пользоваться геолокацией в гаджетах

Политика

В Госдуму внесен законопроект

Военным запретят пользоваться геолокацией в гаджетах
Виктор Корецкий. Болтать — врагу помогать! 1954

Москва, 11 сентября 2018, 17:13 — REGNUM  Законопроект, запрещающий военным размещать в интернете данные о служебной деятельности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Военнослужащим, в том числе военнослужащим — иностранным гражданам, запрещается размещать в средствах массовой информации, а также в интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих — иностранных гражданах), позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих (военнослужащих — иностранных граждан), деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения). Предусмотрены и исключения.

«Анализ деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», — отмечают авторы.

Взыскание предполагается жесткое — вплоть до увольнения с военной службы.

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