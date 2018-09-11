Эксперт: В стране есть реальная политическая жизнь и реальная конкуренция

Москва, , 17:11 — REGNUM Выборы 9 сентября показали, что в стране есть реальная политическая жизнь и реальная конкуренция. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Это показывает даже не только ситуация со вторыми турами, хотя и там не все так просто. Например, в Приморье второй тур был вызван преимущественно природными и экологическими проблемами, я имею в виду наводнение. Но тем не менее, видно, что есть конкуренция», — отметила Анна Федорова.

«Во-вторых, мы можем говорить о том, что выборы прошли абсолютно честно и прозрачно. Не натягивались результаты, не использовали административный ресурс. Это видно там, где «немного не дотянули» до победы в первом туре. Сейчас ставка сделана на то, что лучше провести абсолютно честную компанию, и работать с тем результатом, который есть, чем использовать какие-то манипуляции. Это хорошая. здоровая ситуация для политической системы», — подчеркнула вице-президент Фонда открытой новой демократии.

Анна Федорова также положительно оценивает результаты, полученные на выборах в Единый день голосования временно исполняющими обязанности глав регионов.

«На мой взгляд, в целом неплохо выступили врио губернаторов, у многих очень хорошие, достойные результаты, видно, что люди в регионах оценили их работу в то время, которое прошло до выборов. А значит, ставка на обновление управленческого корпуса работает, и новые врио вполне справляются с о своими обязанностями», — считает эксперт.

Кроме того, Анна Федорова прокомментировала для ИА REGNUM положение партии «Единая Россия» после выборов.

«Конечно, фактор обсуждения пенсионного вопроса оказал некоторое влияние на рейтинг «Единой России», которая взяла на себя ответственность за это. С одной стороны, это вызов, с которым партии придется иметь дело дальше, что логично и предсказуемо. Это вопрос чувствительный, и касается миллионов людей.

Проценты, полученные «Единой России» оказались достаточно высокими, во многих регионах у партии очень хорошие результаты, что показывает, что «Единая Россия» не теряет связи со своими избирателями и кредита их доверия», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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